Uno studio recente analizza i motivi per cui allenarsi prima di affrontare un esame o una riunione può essere utile. La ricerca conferma che l'attività fisica influisce positivamente sulle capacità cognitive. Fino a ora, si sapeva che lo sport favorisce il benessere mentale, ma non erano chiare le modalità e la rapidità di questi effetti.

C he lo sport faccia bene al cervello non è una novità, ma fino a poco tempo fa era difficile capire esattamente come e quanto velocemente. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Brain Communications ha provato a rispondere: bastano 20 minuti di attività cardio a intensità moderata per innescare nel cervello una risposta legata alla memoria, misurabile già dopo una singola sessione di allenamento. Non settimane di esercizio costante, non mesi di palestra. Una pedalata su una cyclette. Sport e salute mentale: 7 cose da sapere per allenarsi e vivere meglio. guarda le foto L’importanza del cardio per la mente: cosa ha misurato lo studio e perché.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo studio che spiega perché allenarsi prima di un esame (o di una riunione) è di grande aiuto. E no, non è una leggenda

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