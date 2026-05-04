Dinosauri | lo studio rivela una comparsa 10 milioni di anni prima

Uno studio recente ha evidenziato che i dinosauri sono comparsi circa dieci milioni di anni prima rispetto a quanto rivelato dalle scoperte fossili. I ricercatori hanno utilizzato modelli matematici per aggiornare la cronologia fossile e correggere le date precedenti. I primi dinosauri si distinguevano per alcune caratteristiche fisiche che hanno facilitato la loro rapida diversificazione, secondo le analisi condotte.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i modelli matematici a correggere la cronologia fossile?. Quali tratti fisici hanno permesso la rapida diversificazione dei primi dinosauri?. Perché le estinzioni di massa hanno favorito l'esplosione evolutiva dei teropodi?. Cosa rivelano i nuovi dati sulla connessione tra dinosauri e uccelli?.? In Breve Brownstein e Griffin hanno analizzato nove set di dati morfologici tramite modelli bayesiani.. L'esplosione evolutiva dei lignaggi è avvenuta tra 237 e 201,4 milioni di anni fa.. Lo studio include l'analisi di teropodi, sauropodomorfi e ornitischi tramite modello FBD.. La diversificazione rapida seguì estinzioni di massa avvenute in epoche remote.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dinosauri: lo studio rivela una comparsa 10 milioni di anni prima I dominatori della Terra per 160 milioni di anni – La vera storia dei dinosauri Notizie correlate Sanzioni economiche: studio Lancet rivela 28 milioni di morti in 50 anni? Cosa scoprirai Chi ha causato il 93% dei decessi legati alle sanzioni? Come influenzano le restrizioni economiche la sopravvivenza dei bambini... Cosa mangiavano i campani 2.700 anni fa: lo rivela uno studio sui dentiL'analisi di 30 denti di 10 individui recuperati nella necropoli di Pontecagnano (Salerno) mostra cosa mangiavano le persone del luogo 2. Altri aggiornamenti Si parla di: Polpi giganti lunghi 19 metri forse dominavano i mari antichi. Polpi lunghi 19 metri negli oceani 100 milioni di anni fa: lo rivela un nuovo studioI ricercatori hanno analizzato le mascelle di 15 antichi fossili di polpo per stimare quanto potessero essere grandi questi animali. it.euronews.com Cosa succedeva ai dinosauri dopo la morte: lo studio dei rettili potrebbe risolvere il misteroIn una luminosa giornata di aprile del 2023, Hannah Maddox ha guidato per 13 ore da Knoxville, nel Tennessee, fino a una stazione di ricerca dell'U.S. Geological Survey (USGS) nel Parco Nazionale ... nationalgeographic.it