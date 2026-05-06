Due persone sono state chiamate a comparire in tribunale con l’accusa di aver gestito uno spaccio di cocaina e hashish nel quartiere di Cederna. La vicenda riguarda il tentativo di controllare il mercato di droga nella zona, con le autorità che hanno notificato gli avvisi di garanzia. Le indagini hanno portato al deferimento, e ora si attende l’udienza per chiarire i fatti.

Si contendevano il mercato di cocaina e hashish al ’Barrio’ di Cederna. È l’accusa di cui devono ora rispondere all’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Monza Andrea Giudici due presunte bande di spacciatori che erano state sgominate lo scorso novembre dalla squadra mobile della Questura di Monza, che aveva eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari e all’obbligo di firma del Tribunale di Monza a carico di tre marocchini, due di 39 anni e uno di 47, nonché di un italiano 47enne. L’indagine, coordinata dalla Procura di Monza, è partita ad ottobre 2022 dopo una violenta lite tra marocchini, uno rimasto gravemente ferito, per la gestione dello spaccio nella zona dei palazzi popolari del quartiere Cederna di Monza, da cui è derivato il nome dell’operazione ’El Barrio’.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo spaccio al ’Barrio’ va alla sbarra

MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités

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