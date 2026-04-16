Barcellona denuncia Uefa per l'eliminazione in Champions con l'Atletico Madrid | Gravi irregolarità arbitrali

La UEFA ha presentato una denuncia in seguito all'eliminazione del club in Champions League dopo la partita contro l'Atletico Madrid. La nota ufficiale segnala che ci sono state decisioni arbitrali che non rispettavano le regole del gioco. In particolare, si fa riferimento a un'errata applicazione del regolamento e alla mancata attuazione tempestiva del VAR durante l'incontro. La segnalazione mira a evidenziare irregolarità che avrebbero influenzato l'esito della partita.

C'è un passaggio in particolare della lunga nota che aggrava il tono della questione: si fa riferimento esplicito a "decisioni arbitrali non conformi alle regole del gioco, a causa di un'errata applicazione del regolamento e della mancata tempestiva attuazione del VAR".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Barcellona furioso: dossier alla UEFA sugli errori arbitrali in Champions con Atletico Madrid e InterIl club blaugrana ha raccolto in un fascicolo una serie di contestazioni per i torti arbitrali subiti nell'andata dei quarti di Champions. Polemica Barcellona, chiede alla UEFA di misurare l’erba dello stadio dell’Atletico MadridL'allenatore del Barcellona si era lamentato delle condizioni del campo chiedendo alla UEFA una verifica sull'altezza che l'Atletico Madrid ha... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Barcellona: Denuncia formale alla Uefa, sia riconosciuto errore con Atletico. Già episodi passati…; Barcellona, clamoroso ricorso all'Uefa dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid: L'arbitraggio ha influenzato il risultato; Il Barcellona denuncia una decisione arbitrale alla UEFA, l'Atlético Madrid definisce l'azione inopportuna; Reclamo Barcellona dopo la sconfitta al Camp Nou contro l'Ateltico Madrid: il verdetto dell'Uefa. Il Barcellona ha presentato una denuncia per l'arbitraggio in Champions: Danni sportivi e finanziariNon si placano le polemiche post eliminazione del Barcellona dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid: Sono state prese diverse decisioni arbitrali che non rispettano le regole del calcio ... goal.com La furia del Barcellona contro gli arbitri non si placa: nuovo reclamo formale alla Uefa dopo il caos Champions con l'AtleticoContinua a far discutere la qualificazione dell'Atletico Madrid in semifinale di Champions che ha mandato su tutte le furie il Barcellona, eliminato proprio dai colchoneros nella doppia sfida dei quar ... corrieredellosport.it Una notizia dolorosa arriva dalla Spagna: Maria Carmano, giovane sostenitrice dell’Atletico Madrid, è scomparsa dopo aver combattuto a lungo contro un sarcoma di Ewing, malattia che le era stata diagnosticata quando aveva appena 7 anni. La sua vicend facebook Anche quest'anno in finale di Champions ci sarà una squadra che non l'ha mai vinta: Atletico Madrid e Arsenal proveranno a sfatare il tabù x.com