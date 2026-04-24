Caso Garlasco perché Alberto Stasi può sperare nella revisione | incontro tra i procuratori sul cold-case

In un aggiornamento sul caso Garlasco, si è tenuto un incontro tra i procuratori riguardo alla possibilità di avviare una revisione della condanna di Alberto Stasi. Se verrà formalizzata una richiesta, la Corte d'Appello di Brescia e la Procura Generale di Brescia saranno coinvolte nel procedimento. La discussione si concentra sulle procedure da seguire nel procedimento di revisione e sulle modalità di eventuale riesame della sentenza.

Nel caso si arrivasse alla formalizzazione di una richiesta di revisione della sentenza di condanna per Alberto Stasi entrerebbero in campo la Corte d'Appello di Brescia e la Procura Generale di Brescia. L'istanza di revisione può essere chiesta dalla Procura Generale di Milano oppure dai legali.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Caso Garlasco, procura chiederà revisione condanna a Stasi: ‘Non può essere lui l’assassino’Le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio si avviano verso la chiusura. Leggi anche: Delitto di Garlasco, nuova perizia sul caso Poggi: si riapre la partita per Alberto Stasi? Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Caso Garlasco, pm pronti a scoprire le carte su Sempio Stasi fuori dalla scena del crimine; Caso Garlasco, nuovo scenario da audio con conversazioni 'rubate' quest'anno. Caso Garlasco, perché Alberto Stasi può sperare nella revisione: incontro tra i procuratori sul cold-caseSi fa strada l'ipotesi di una revisione del processo per l'omicidio di Chiara Poggi. Ecco cos'è emerso dopo l'incontro tra Nanni e Napoleone ... milanotoday.it Garlasco, possibile sviluppo clamoroso nel caso Chiara Poggi: i pm pronti a rivelare le carteIl confronto tra i due uffici giudiziari in un momento in cui la nuova inchiesta si avvicina ad un passaggio cruciale ... tg.la7.it Si avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco, un atto che preclude alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia. L'incontro di oggi 24 aprile tra la procuratri facebook La Strambata del 24 aprile 2026: il caso di Garlasco e la Festa della Liberazione x.com