Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto? che si concentra su diversi casi irrisolti. La trasmissione approfondisce il dramma di una donna in Egitto, analizza il caso di una donna deceduta e presenta documenti inediti sulla scomparsa di un uomo. La puntata include anche aggiornamenti sui cold case, senza coinvolgere figure pubbliche o enti specifici.

La puntata di stasera di Chi l'ha visto? su Rai 3 racconta il dramma di Nessy Guerra in Egitto, il mistero della morte di Katty Skerl e la scomparsa di Pietro Conversano con documenti inediti. Nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3. La puntata sarà ricca di storie drammatiche e misteri ancora irrisolti, tra attualità e vicende che tengono col fiato sospeso. Alla guida del programma più longevo della storia di Rai 3 ci sarà come al solito Federica Sciarelli. Nessy Guerra: la mamma bloccata in Egitto Questa sera si racconterà la vicenda di Nessy Guerra, madre italiana autosequestrata in Egitto. La donna ha deciso di non tornare in Italia per proteggere la figlia: il compagno, infatti, le impedirebbe il rientro con la bambina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: anticipazioni e cold case del 25 marzo

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