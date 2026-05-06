Lo chef Caliri porta Messina ad Acireale il risotto che racconta territorio laguna e botanica

Al Festival dei Fiori di Acireale, lo chef Caliri ha presentato un risotto che richiama i sapori e i paesaggi del territorio, includendo elementi che richiamano la laguna e la botanica. La manifestazione, conosciuta per le scenografie floreali e i carri infiorati, ha dedicato spazio anche alla cucina come modo per raccontare le caratteristiche locali. La proposta culinaria si inserisce in un contesto che valorizza le tradizioni e l’identità del territorio attraverso piatti simbolici.

Non solo scenografie floreali e carri infiorati: al Festival dei Fiori spazio anche alla cucina come linguaggio del territorio. Tra i protagonisti dell’edizione appena conclusa, lo chef Pasquale Caliri, che al Palazzo del Turismo ha rappresentato Messina con una proposta gastronomica capace di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Chef Pasquale Caliri nominato delegato dell’Associazione professionale cuochi italianiLa nomina arriva durante l’evento nazionale “Stelle della Ristorazione”: “Un’opportunità per valorizzare la cucina locale e i giovani talenti” Lo... Varese, il risotto dello chef Barzetti salva la Casa della CaritàUn'ondata di solidarietà ha travolto il cortile di piazza Canonica a Varese, dove la partecipazione dei cittadini ha reso speciale una domenica...