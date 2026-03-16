Chef Pasquale Caliri nominato delegato dell’Associazione professionale cuochi italiani

Lo chef messinese Pasquale Caliri è stato nominato delegato provinciale dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani per il comprensorio Messina Jonica-Taormina. La nomina è stata annunciata di recente e Caliri assumerà il ruolo di rappresentante ufficiale dell’associazione nella zona. La sua designazione riguarda esclusivamente funzioni di rappresentanza e coordinamento all’interno dell’organizzazione.

La nomina arriva durante l’evento nazionale “Stelle della Ristorazione”: “Un’opportunità per valorizzare la cucina locale e i giovani talenti” Lo chef messinese Pasquale Caliri è il nuovo delegato provinciale dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani (Apci) per il comprensorio Messina Jonica-Taormina. La nomina è stata ufficializzata a Roma, nella sede della Fipe-Confcommercio, durante l’assemblea nazionale e l’evento “Stelle della Ristorazione”, in cui sono state rinnovate le cariche sociali dell’associazione. “Essere chiamato a rappresentare i cuochi del nostro territorio è un grande onore e una responsabilità – spiega Caliri –. L’obiettivo è promuovere la nostra cucina, sostenere i giovani talenti e valorizzare le eccellenze della provincia”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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