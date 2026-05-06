Il giardino zoologico Safari Ravenna ha annunciato di essere disposto ad accogliere venti pavoni, con quindici maschi e cinque femmine, all’interno della sua area pedonale. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità di adozione o sui tempi previsti per l’ingresso degli uccelli. La struttura ha confermato la disponibilità a ospitare gli esemplari richiesti.

"Il giardino zoologico Safari Ravenna è disposto ad accogliere 20 pavoni: 15 maschi e 5 femmine all’interno della sua area pedonale". Queste le parole su carta intestata, con cui il parco zoologico a pochi passi da Mirabilandia, già noto per il recupero di altri animali in difficoltà e l’accoglienza di esemplari sequestrati, si offre di ospitare una parte dei pavoni di Punta Marina. Il caso, nato da un approfondimento del Carlino, nelle ultime settimane ha attirato le troupe delle televisioni nazionali arrivate sul lido per riprendere la colonia di volatili che oggi, secondo le stime della polizia provinciale, conterebbe circa 100-120 esemplari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ll Safari: "Prendiamo noi venti pavoni"

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