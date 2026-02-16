Noi ci prendiamo le nostre responsabilità ma loro facciano lo stesso | Spinazzola sugli arbitri

Leonardo Spinazzola ha criticato gli arbitri dopo la partita, affermando che anche loro devono assumersi le proprie responsabilità, specialmente gli arbitri di campo. Il calciatore ha sottolineato che è importante che entrambi i lati siano onesti nelle decisioni, per evitare fraintendimenti. La sua frase arriva in un momento in cui le polemiche sul ruolo dei giudici di gara sono molto vive tra i tifosi e i giocatori. Spinazzola ha aggiunto che la sua squadra lavora duro e merita rispetto in tutte le fasi del gioco.

"Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma anche gli arbitri però devono farlo, soprattutto quelli di campo". Tra i giocatori a esporsi maggiormente sulle polemiche arbitrali di questi mesi – oggi accentuate dal caso Bastoni-Kalulu in Inter – Juventus di sabato sera – c'è Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli che ha segnato il gol del momentaneo 1-1 nella sfida tra Napoli e Roma, poi finita 2-2. Il calciatore si è espresso senza giri di parole durante la conferenza stampa post match, spiegando: "Io credo che il Var debba dare solo una mano, ma sono gli arbitri che si devono prendere più responsabilità.