Domenica 10 maggio, nel piazzale di San Jacopo a Livorno, si svolgerà un evento dedicato a sport e benessere con attività gratuite aperte a tutti. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di provare diverse discipline sportive e attività di benessere senza spendere nulla. Per l’occasione, sarà presente una testimonial speciale che parteciperà alle iniziative e intratterrà il pubblico presente.

? Cosa scoprirai Quali attività gratuite si potranno provare nel piazzale di San Jacopo?. Chi sarà la testimonial speciale dell'evento di domenica 10 maggio?. Come si può praticare la pallavola dedicata esclusivamente alle mamme?. Cosa si imparerà durante gli incontri su alimentazione e salute?.? In Breve Domenica 10 maggio dalle ore 10 alle 19 nel piazzale San Jacopo. Testimonial dell'evento sarà l'ex pallavolista nazionale Giulia Pisani. Attività includono Mamanet, basket, ginnastica artistica e hip hop. Progetto CSI in tour prevede quaranta tappe tra aprile e novembre. Domenica 10 maggio il piazzale della Chiesa di San Jacopo in Acquaviva ospiterà il Villaggio dello sport, con attività gratuite dalle ore 10 alle 19.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno: sport e benessere in piazza con il Villaggio gratuito

Notizie correlate

Leggi anche: Piazza Cavour si trasforma in un villaggio dello sport per bambini con Graziani, Panatta, Lucchetta, Castrogiovanni

Leggi anche: Scopri il Villaggio del Gusto in Campania: il miglior street food d’Italia con ingresso gratuito!

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Scafati, exploit e promozione in serie A. La Vuelle perde a Livorno, ora sotto con i playoff; Sport e benessere, al via la prima edizione di Corciano Wellness Park; Sport e benessere al Ponte Ammiraglio: quando le bocce uniscono le generazioni; Finale Nazionale Kellogg’s U17 Femminile, il riassunto della seconda giornata.

Banca Generali – Un campione per amico parte da Livorno con Panatta, Graziani, Cacciatori e CanaleLivorno, 22 aprile 2026 – Tennis, pallavolo, rugby, calcio e sorrisi per una prima giornata di grande festa all’insegna dello sport e dei suoi valori con l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in ... corrieredellosport.it

Livorno: oltre 600 bambini alla 25ª edizione di 'Un Campione per Amico'Oltre 600 bambini a Livorno per la 25ª edizione di 'Un Campione per Amico' con Panatta e altri sportivi per promuovere valori sani ... it.blastingnews.com

Pielle Livorno, Andrea Turchetto rinnova fino al 2028 x.com

Concorso Livorno 2026 Qualcuno ha aggiornamenti Non è ancora stata pubblicata la graduatoria definitiva e ormai sono passati quasi due mesi dal concorso. Sapete qualcosa - facebook.com facebook