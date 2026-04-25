Scopri il Villaggio del Gusto in Campania | il miglior street food d’Italia con ingresso gratuito!

Nel Sud Italia si svolge il Festival dello Street Food a Baiano, chiamato I Love Truck, dedicato alle specialità di strada. L'evento offre un’ampia varietà di cibo di strada proveniente da diverse regioni italiane. L’ingresso è gratuito e l’area ospita numerosi truck e stand gastronomici. La manifestazione si svolge in un’area dedicata, con spazi all’aperto e punti di ristoro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fino al 26 aprile 2026, Baiano, una cittadina incantevole in provincia di Avellino, ospiterà l’evento “I Love Truck in Sud”, una manifestazione che celebra il meglio dello street food italiano. Questo festival, che è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di cucina su ruote, offre un’esperienza unica nel suo genere, accessibile a tutti, e caratterizzata da un’ingressi libero e gratuito. I partecipanti avranno l’opportunità di assaporare una vasta gamma di prelibatezze culinarie preparate da food truck specializzati.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Scopri il Villaggio del Gusto in Campania: il miglior street food d’Italia con ingresso gratuito! Notizie correlate Leggi anche: Reggio Calabria Street Food Fest ai nastri di partenza: si scaldano i fornelli nel villaggio del gusto A Scandicci arriva il "Food and Street", il giro del mondo del gustoDopo il grande successo delle prime due edizioni, torna a Scandicci il “giro del mondo del gusto”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Settimo si trasforma in un villaggio del gusto: arriva il Mercato Europeo; Chi ha rubato il mio formaggio a Todi: evento dedicato al formaggio umbro; Salerno in Flora 2026, gusto e biodiversità con il Villaggio Coldiretti; Festival enogastronomici, sagre ed eventi del weekend dal 17 al 19 aprile 2026. Scopri il Villaggio del Gusto in Campania: il miglior street food d’Italia con ingresso gratuito!Fino al 26 aprile 2026, Baiano, una cittadina incantevole in provincia di Avellino, ospiterà l’evento I Love Truck in Sud, una manifestazione che celebra il meglio dello street food italiano. Questo ... napolipiu.com Tutto pronto per il villaggio esperienziale del Mediterranea VillageTutto pronto per l’inaugurazione del Mediterranea Village, l’innovativo format esperienziale che dal 24 al 28 aprile animerà il Polo Fieristico di Catanzaro. Non una semplice fiera, ma un villaggio in ... catanzaroinforma.it In Campania lo street food migliore d’Italia, apre il Villaggio del Gusto: l’ingresso è gratis! Fino al 26 aprile 2026 I love truck in Sud, l’evento dedicato allo street food, che richiama le migliori eccellenze d’Italia, farà tappa a Baiano, in provincia di Avellino. L’ingr - facebook.com facebook