LIVE Urgesi-Golubic WTA Roma 2026 in DIRETTA | Zhang avanti di un set poi in campo l’azzurra

Nella cornice della WTA di Roma, il match tra Zhang e Altmaier si è aperto con il cinese che ha vinto il primo set per 6-4. La partita è in corso e, successivamente, toccherà all’italiana entrare in campo. I tifosi sono in attesa di seguire gli sviluppi dell’incontro, aggiornamenti disponibili sulla diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Sulla Supertennis Arena il cinese Zhizhen Zhang conquista il primo set contro il tedesco Daniel Altmaier per 6-4. Al termine di questo match toccherà all’azzurra Federica Urgesi, opposta all’elvetica Viktorija Golubic. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Federica Urgesi e l’elvetica Viktorija Golubic, valido per il primo turno del WTA 1000 di Roma. La classe 2005 marchigiana, reduce da due bellissime vittorie nelle qualificazioni, va a caccia del primo successo della sua carriera in un tabellone principale WTA, in una sfida dove sicuramente potrà giocarsi le proprie carte.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Zhang avanti di un set, poi in campo l’azzurra Notizie correlate LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elveticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Federica Urgesi e... Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bronzetti al set decisivo, poi l’azzurra Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elvetica; Urgesi-Golubic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra sogna l’impresa della vitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Federica Urgesi e ... oasport.it Urgesi-Golubic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingFederica Urgesi affronterà quest'oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di ... oasport.it BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com