LIVE Urgesi-Golubic WTA Roma 2026 in DIRETTA | la favola continua contro l’esperta elvetica

Oggi si gioca il match di singolare tra Federica Urgesi e Viktorija Golubic, valido per il primo turno del WTA 1000 di Roma. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, e rappresenta un’occasione importante per entrambe le giocatrici. La sfida si svolge sulla terra battuta della capitale italiana, con le due atlete pronte a sfidarsi in un match che promette emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Federica Urgesi e l’elvetica Viktorija Golubic, valido per il primo turno del WTA 1000 di Roma. La classe 2005 marchigiana, reduce da due bellissime vittorie nelle qualificazioni, va a caccia del primo successo della sua carriera in un tabellone principale WTA, in una sfida dove sicuramente potrà giocarsi le proprie carte. Golubic ha avuto una prima parte di stagione abbastanza difficile e rischia di uscire dalla top 100 nel ranking WTA. Attualmente la trentatreenne di Zurigo è numero 90 del mondo e nel match di domani andrà alla ricerca di un successo che potrebbe regalarle punti importanti in ottica ranking WTA.🔗 Leggi su Oasport.it

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Internazionali d'Italia, gli italiani di domani: 11:00 Stefanini - Ostapenko N.P. 12:30 Urgesi - Golubic N.P. 12:30 Pigato - Grant N.P. 14:00 Brancaccio - Townsend N.P. 14:30 Arnaldi - Munar N.P. 17:00 Basiletti - Tomljanovic N.P. 19:00 Cocciaretto - Kraus 20:30 x.com