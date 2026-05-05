LIVE Trevisan-Gibson WTA Roma 2026 in DIRETTA | Bronzetti al set decisivo poi l’azzurra

Durante la partita tra Trevisan e Gibson al torneo WTA di Roma, si è arrivati al set decisivo dopo che Lucia Bronzetti ha vinto il secondo parziale con il punteggio di 7-5, obbligando la sua avversaria al terzo set. La sfida prosegue in diretta, con i tifosi che seguono con attenzione gli sviluppi sul campo. Gli incontri sono aggiornati in tempo reale attraverso la piattaforma online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Pareggia i conti Lucia Bronzetti! L’azzurra vince il secondo parziale 7-5 e costringe Kessler al terzo set. Al termine di questo incontro scenderanno in campo Martina Trevisan e Talia Gibson. 16.14 Kessler ha vinto il primo set contro Bronzetti per 6 giochi a 3. 15.08 E’ terminato anche il secondo match sul campo della BNP Paribas Arena. La cinese Zheng ha battuto in rimonta l’ungherese Bondar (3-6; 6-3; 6-4), accedendo così al secondo turno del WTA 1000 di Roma. Adesso è il momento dell’azzurro Lucia Bronzetti, che sfiderà la statunitense Kessler. Subito dopo sarà il turno del match fra Trevisan e Gibson.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bronzetti al set decisivo, poi l’azzurra Notizie correlate LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna nel tennis che conta dopo una lunga assenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Martina... LIVE Paolini-Gibson 5-7, 6-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: altro set decisivo tra l’azzurra e i quarti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA Toilet break Australia Paolini-Gibson 5-7, 6-2! E allora, con circa 20?... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna nel tennis che conta dopo una lunga assenza; Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali d’Italia 2026: orario Trevisan-Gibson e dove vederla in TV e streaming; IBI 26 su SuperTennis: ora Bronzetti-Kessler LIVE. LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna nel tennis che conta dopo una lunga assenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 E' terminato anche il secondo match sul campo della BNP Paribas Arena. La cinese Zheng ha battuto in ... oasport.it Dove vedere in tv Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingMartina Trevisan scende in campo martedì 5 maggio nella nuova BNP Paribas Arena (all'interno del magnifico Stadio dei Marmi) del Foro Italico per ... oasport.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com