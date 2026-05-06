LIVE Urgesi-Golubic WTA Roma 2026 in DIRETTA | tiene il servizio in apertura l’elvetica

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'inizio del match tra Urgesi e Golubic alla WTA di Roma 2026, l'elvetica ha mantenuto il servizio nel primo game. L'azzurra ha tentato una risposta di dritto, ma non è riuscita a passare, arrivando a 40-15. Golubic ha concluso il punto con un colpo lungo di dritto. La partita è in corso e si può seguire la diretta aggiornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Non passa la risposta di dritto dell’azzurra. 40-15 Lungo il dritto di Golubic. 40-0 Largo il rovescio di Urgesi. 30-0 Lungo l’attacco di rovescio dell’azzurra. 15-0 In rete la risposta di dritto Urgesi. 13.50 Si parte con Viktorija Golubic al servizio! 13.49 Federica Urgesi ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. 13.45 In campo per il riscaldamento le due giocatrici. 13.43 L’azzurra, nel 2025, qui a Roma perse al primo turno contro la canadese Bianca Andreescu, con il punteggio di 6-0, 6-3. 13.38 L’avversaria di Federica Urgesi non sta attraversando un periodo positivo a livello di risultati, ma è stata numero 35 del mondo e ha vinto due titoli a livello WTA.🔗 Leggi su Oasport.it

live urgesi golubic wta roma 2026 in diretta tiene il servizio in apertura l8217elvetica
© Oasport.it - LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tiene il servizio in apertura l’elvetica

Notizie correlate

LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elveticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Federica Urgesi e...

Leggi anche: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Altmaier pareggia i conti, cresce l’attesa per l’azzurra

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elvetica; Urgesi-Golubic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming.

urgesi golubic live urgesi golubic wtaLIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Altmaier pareggia i conti, cresce l’attesa per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Daniel Altmaier si salva a un passo dalla sconfitta, annullando due match point a Zhizhen Zhang sul 3-5 e ... oasport.it

urgesi golubic live urgesi golubic wtaUrgesi-Golubic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingFederica Urgesi affronterà quest'oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di ... oasport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.