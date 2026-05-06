LIVE Urgesi-Golubic WTA Roma 2026 in DIRETTA | tiene il servizio in apertura l’elvetica

All'inizio del match tra Urgesi e Golubic alla WTA di Roma 2026, l'elvetica ha mantenuto il servizio nel primo game. L'azzurra ha tentato una risposta di dritto, ma non è riuscita a passare, arrivando a 40-15. Golubic ha concluso il punto con un colpo lungo di dritto. La partita è in corso e si può seguire la diretta aggiornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Non passa la risposta di dritto dell’azzurra. 40-15 Lungo il dritto di Golubic. 40-0 Largo il rovescio di Urgesi. 30-0 Lungo l’attacco di rovescio dell’azzurra. 15-0 In rete la risposta di dritto Urgesi. 13.50 Si parte con Viktorija Golubic al servizio! 13.49 Federica Urgesi ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. 13.45 In campo per il riscaldamento le due giocatrici. 13.43 L’azzurra, nel 2025, qui a Roma perse al primo turno contro la canadese Bianca Andreescu, con il punteggio di 6-0, 6-3. 13.38 L’avversaria di Federica Urgesi non sta attraversando un periodo positivo a livello di risultati, ma è stata numero 35 del mondo e ha vinto due titoli a livello WTA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tiene il servizio in apertura l’elvetica Notizie correlate LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elveticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Federica Urgesi e... Leggi anche: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Altmaier pareggia i conti, cresce l’attesa per l’azzurra Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elvetica; Urgesi-Golubic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Altmaier pareggia i conti, cresce l’attesa per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Daniel Altmaier si salva a un passo dalla sconfitta, annullando due match point a Zhizhen Zhang sul 3-5 e ... oasport.it Urgesi-Golubic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingFederica Urgesi affronterà quest'oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com