LIVE Urgesi-Golubic WTA Roma 2026 in DIRETTA | Altmaier pareggia i conti cresce l’attesa per l’azzurra

Durante la partita tra Urgesi e Golubic alla tappa del WTA a Roma 2026, l’attenzione si è concentrata anche su Daniel Altmaier, che ha recuperato una situazione difficile nel match contro Zhizhen Zhang. Dopo aver annullato due match point sul punteggio di 3-5 nel set, Altmaier ha vinto al tie-break per 7-3, portando il punteggio in parità. La diretta prosegue con aggiornamenti sulla sfida principale tra Urgesi e Golubic.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Daniel Altmaier si salva a un passo dalla sconfitta, annullando due match point a Zhizhen Zhang sul 3-5 e ribaltando il set, vinto al tie-break per 7 punti a 3. Sarà il terzo set, dunque, a decidere la prima sfida di giornata sulla Supertennis Arena. A seguire scenderà in campo l’azzurra. 11.45 Sulla Supertennis Arena il cinese Zhizhen Zhang conquista il primo set contro il tedesco Daniel Altmaier per 6-4. Al termine di questo match toccherà all’azzurra Federica Urgesi, opposta all’elvetica Viktorija Golubic. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Federica Urgesi e l’elvetica Viktorija Golubic, valido per il primo turno del WTA 1000 di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Altmaier pareggia i conti, cresce l’attesa per l’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Zhang avanti di un set, poi in campo l’azzurra LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elveticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Federica Urgesi e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elvetica; Urgesi-Golubic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Zhang avanti di un set, poi in campo l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Sulla Supertennis Arena il cinese Zhizhen Zhang conquista il primo set contro il tedesco Daniel Altmaier ... oasport.it Urgesi-Golubic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingFederica Urgesi affronterà quest'oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com