LIVE Grant-Cirstea WTA Madrid 2026 in DIRETTA | che esame contro l’esperta rumena!

Oggi si gioca il match tra Tyra Caterina Grant e Sorana Cirstea al secondo turno del WTA 1000 di Madrid. L'incontro si svolge sulla terra battuta della capitale spagnola e rappresenta un passaggio importante per entrambe le giocatrici, che si sfidano in un confronto diretto. I tifosi e gli appassionati possono seguire in tempo reale gli sviluppi di questa partita attraverso la nostra diretta live testuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Tyra Caterina Grant e la romena Sorana Cirstea, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid. L’astro nascente del tennis femminile azzurro, numero 262 del mondo, proverà a compiere un’impresa contro la veterana di Bucarest, testa di serie numero 25 del torneo madrileno e attuale numero 26 del ranking WTA. Sarà una sfida caratterizzata da una differenza di età di ben diciotto anni tra le due giocatrici: Grant classe 2008, mentre Cirstea che ha spento trentasei candeline poco più di due settimane fa. Il percorso dell’azzurra a Madrid, sino ad ora, è stato assolutamente positivo, con le due vittorie nelle qualificazioni sulla slovena Veronika Erjavec e sull’ungherese Panna Udvardy.🔗 Leggi su Oasport.it

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