LIVE Urgesi-Golubic 1-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | primo set dominato dall’elvetica

Nel primo set della partita tra Urgesi e Golubic a Roma, l’elvetica ha preso subito il comando del gioco, chiudendo con un risultato di 6-1. Durante il primo parziale, sono stati segnalati alcuni scambi significativi, tra cui una palla corta di Golubic e un rovescio di Urgesi che è finito in rete. La diretta segue l’andamento di questa fase, con aggiornamenti sui punti e le giocate più rilevanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 In rete il rovescio di Urgesi. 0-15 Splendida palla corta di rovescio di Golubic. 14.21 Riparte il secondo set con Urgesi al servizio. 14.18 L’azzurra in questo primo set ha pagato un po’ di emozione e soprattutto la varietà di gioco dell’elvetica, che con grande esperienza ha giocato un tennis davvero difficile da interpretare per la classe 2005 marchigiana. 1-6 Chiude con l’ace il primo set Golubic, in appena 28? di gioco. 40-0 Largo il dritto dell’azzurra: tre set point per Golubic. 30-0 Sbaglia ancora in lunghezza con il rovescio Urgesi. 15-0 Lungo il rovescio di Urgesi. 1-5 Il nastro rende imprendibile il passante di rovescio di Golubic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Urgesi-Golubic 1-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: primo set dominato dall’elvetica Notizie correlate LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tiene il servizio in apertura l’elveticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Non passa la risposta di dritto dell’azzurra. LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elveticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Federica Urgesi e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elvetica; WTA Roma, Urgesi sfida l’esperienza di Golubic: orario e programma del match; Urgesi-Golubic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming. LIVE Urgesi-Golubic 0-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: inizio difficile per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Lungo il recupero di dritto dell'azzurra. 40-40 In rete il dritto di Golubic. 40-A In rete il rovescio di ... oasport.it Urgesi-Golubic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingFederica Urgesi affronterà quest'oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com