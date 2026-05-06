LIVE Urgesi-Golubic 1-6 1-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | sotto di due break l’azzurra nel secondo set

Nella partita di oggi a Roma, l’azzurra ha perso il primo set 1-6 contro la sua avversaria, che ha poi ottenuto un doppio break nel secondo set, portandosi avanti 4-1. Durante il match, l’italiana ha commesso alcuni errori, tra cui uno in corridoio con uno slice di rovescio, e ha avuto difficoltà nel rispondere ai colpi della avversaria. La sfida continua con la partita in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 In corridoio lo slice di rovescio di Urgesi. A-40 Stecca la risposta di dritto l’azzurra. 40-40 Rovescio lungolinea vincente di Golubic. 30-40 Risposta vincente con il rovescio di Urgesi. 30-30 Non passa la risposta di rovescio di Urgesi. 15-30 Dritto vincente all’incrocio delle righe dell’azzurra. 15-15 Lunga la risposta di dritto di Urgesi. 0-15 In rete il dritto di Golubic. 1-4 Largo il dritto dell’azzurra: doppio break per Golubic. 15-40 Palla corta vincente con il dritto di Golubic. 15-30 Lungo il rovescio di Urgesi. 15-15 Non passa il rovescio di Urgesi. 15-0 In rete il dritto di Golubic. 1-3 Passante di dritto dell’elvetica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Urgesi-Golubic 1-6, 1-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sotto di due break l’azzurra nel secondo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Urgesi-Golubic 1-6, 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: perde il servizio in apertura di secondo set l’azzurra Leggi anche: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Zhang avanti di un set, poi in campo l’azzurra Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elvetica; Diretta Golubic - Urgesi (Internazionali BNL d'Italia); WTA Roma, Urgesi sfida l’esperienza di Golubic: orario e programma del match; Urgesi-Golubic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Urgesi-Golubic 1-6, 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: scambio di break in questo inizio di setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Largo il dritto di Urgesi. 40-A Smash vincente di Golubic dopo l'attacco di rovescio. 40-40 Comanda Golubic ... oasport.it Urgesi-Golubic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingFederica Urgesi affronterà quest'oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com