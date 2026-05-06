LIVE Urgesi-Golubic 1-6 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | perde il servizio in apertura di secondo set l’azzurra

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita del torneo di Roma, l’azzurra ha perso il servizio all’inizio del secondo set dopo aver concluso il primo con un punteggio di 6-1. Durante il secondo set, si è verificato un doppio fallo di Urgesi, portandola a un punteggio di 40-40. Successivamente, Golubic ha commesso un errore in rete, portando la situazione a 40-40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo di Urgesi. A-40 In rete il dritto di Golubic. 40-40 In rete il rovescio dell’azzurra. A-40 Servizio vincente dell’azzurra. 40-40 In rete il dritto di Urgesi. 40-30 In rete il dritto dell’elvetica. 30-30 Non passa il recupero in slice dell’azzurra. 30-15 Vola via la risposta di rovescio dell’elvetica. 15-15 Largo il dritto di Golubic. 0-15 Rovescio vincente di Golubic. 1-1 Lungo il dritto di Golubic, recupera il break l’azzurra. 15-40 In rete il dritt0 di Urgesi. 0-40 Lungo il lob di rovescio dell’elvetica. 0-30 In rete il dritto di Golubic. 0-15 Lungo il rovescio di Golubic. 0-1 Doppio fallo dell’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it

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