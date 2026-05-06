LIVE Urgesi-Golubic 1-6 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | perde il servizio in apertura di secondo set l’azzurra

Nella partita del torneo di Roma, l’azzurra ha perso il servizio all’inizio del secondo set dopo aver concluso il primo con un punteggio di 6-1. Durante il secondo set, si è verificato un doppio fallo di Urgesi, portandola a un punteggio di 40-40. Successivamente, Golubic ha commesso un errore in rete, portando la situazione a 40-40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo di Urgesi. A-40 In rete il dritto di Golubic. 40-40 In rete il rovescio dell’azzurra. A-40 Servizio vincente dell’azzurra. 40-40 In rete il dritto di Urgesi. 40-30 In rete il dritto dell’elvetica. 30-30 Non passa il recupero in slice dell’azzurra. 30-15 Vola via la risposta di rovescio dell’elvetica. 15-15 Largo il dritto di Golubic. 0-15 Rovescio vincente di Golubic. 1-1 Lungo il dritto di Golubic, recupera il break l’azzurra. 15-40 In rete il dritt0 di Urgesi. 0-40 Lungo il lob di rovescio dell’elvetica. 0-30 In rete il dritto di Golubic. 0-15 Lungo il rovescio di Golubic. 0-1 Doppio fallo dell’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Urgesi-Golubic 1-6, 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: perde il servizio in apertura di secondo set l’azzurra Notizie correlate LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tiene il servizio in apertura l’elveticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Non passa la risposta di dritto dell’azzurra. Leggi anche: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Zhang avanti di un set, poi in campo l’azzurra Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la favola continua contro l’esperta elvetica; WTA Roma, Urgesi sfida l’esperienza di Golubic: orario e programma del match; Urgesi-Golubic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming. LIVE Urgesi-Golubic 1-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: primo set dominato dall’elveticaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Lungo il recupero di dritto dell'azzurra. 40-40 In rete il dritto di Golubic. 40-A In rete il rovescio di ... oasport.it Urgesi-Golubic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingFederica Urgesi affronterà quest'oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com