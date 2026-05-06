LIVE Urgesi-Golubic 0-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | inizio difficile per l’azzurra

All'inizio del match tra Urgesi e Golubic ai quarti di finale del WTA Roma 2026, l'azzurra ha subito un inizio complicato. Dopo un errore con il dritto, il punteggio è 0-30, mentre Golubic ha risposto con una smorzata di rovescio molto precisa, portandosi avanti nel gioco. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Stecca il dritto Urgesi. 0-15 Splendida smorzata di rovescio di Golubic. 0-3 Golubic chiude il game con uno splendido rovescio incrociato. A-40 Pizzica la riga lo smash dell’elvetica. 40-40 Non passa lo slice di Golubic. 40-30 Lunga la risposta di rovescio di Urgesi. 30-30 Lungo il rovescio di Golubic. 30-15 Urgesi attacca bene con il rovescio la seconda dell’elvetica. 30-0 Frustata con il rovescio a una mano di Golubic. 15-0 Non passa il rovescio lungolinea dell’azzurra. 0-2 In rete il dritto di Urgesi: break per l’elvetica. 15-40 Largo il rovescio lungolinea di Urgesi. 15-30 Vincente lungolinea di rovescio dell’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Urgesi-Golubic 0-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: inizio difficile per l’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Altmaier pareggia i conti, cresce l’attesa per l’azzurra Leggi anche: LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Zhang avanti di un set, poi in campo l’azzurra Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Diretta Golubic - Urgesi (Internazionali BNL d'Italia); Nove azzurri in campo nel day-2 degli Internazionali d’Italia: Arnaldi e Cinà osservati speciali, derby Grant-Pigato; Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Sport in tv oggi (mercoledì 6 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Urgesi-Golubic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Altmaier pareggia i conti, cresce l’attesa per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Daniel Altmaier si salva a un passo dalla sconfitta, annullando due match point a Zhizhen Zhang sul 3-5 e ... oasport.it Urgesi-Golubic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingFederica Urgesi affronterà quest'oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com