LIVE Urgesi-Golubic 0-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | inizio difficile per l’azzurra

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'inizio del match tra Urgesi e Golubic ai quarti di finale del WTA Roma 2026, l'azzurra ha subito un inizio complicato. Dopo un errore con il dritto, il punteggio è 0-30, mentre Golubic ha risposto con una smorzata di rovescio molto precisa, portandosi avanti nel gioco. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Stecca il dritto Urgesi. 0-15 Splendida smorzata di rovescio di Golubic. 0-3 Golubic chiude il game con uno splendido rovescio incrociato. A-40 Pizzica la riga lo smash dell’elvetica. 40-40 Non passa lo slice di Golubic. 40-30 Lunga la risposta di rovescio di Urgesi. 30-30 Lungo il rovescio di Golubic. 30-15 Urgesi attacca bene con il rovescio la seconda dell’elvetica. 30-0 Frustata con il rovescio a una mano di Golubic. 15-0 Non passa il rovescio lungolinea dell’azzurra. 0-2 In rete il dritto di Urgesi: break per l’elvetica. 15-40 Largo il rovescio lungolinea di Urgesi. 15-30 Vincente lungolinea di rovescio dell’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it

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