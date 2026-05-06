LIVE Perugia-Civitanova Superlega volley 2026 in DIRETTA | umbri per chiudere la serie scudetto

Alle 20:30 si è aperta la partita tra Perugia e Civitanova, gara tre della finale dei playoff di Superlega maschile di volley. La sfida si gioca al palazzetto di Perugia, con l’obiettivo per gli umbri di conquistare il titolo e chiudere la serie scudetto. I tifosi sono presenti numerosi, mentre gli atleti sono pronti a scendere in campo per questa decisiva gara. La diretta è visibile online e sui canali sportivi dedicati.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di finale dei playoff di superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Lube Civitanova. La serie scudetto di Superlega può già vivere il suo momento decisivo. Mercoledì sera al PalaBarton Energy, la Sir Susa Vim Perugia si presenta con il match point dopo il doppio successo iniziale contro la Cucine Lube Civitanova. Un 2-0 che indirizza chiaramente la finale, anche se il campo – soprattutto in gara-2 – ha raccontato una sfida più equilibrata di quanto dica il risultato. Perugia ha però mostrato, nel complesso, qualcosa in più.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri per chiudere la serie scudetto Giannelli ad una mano Perugia batte 3-0 Civitanova in Gara 1 delle finale scudetto #DAZN Notizie correlate Leggi anche: LIVE Perugia-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli umbri che partono avanti nella serie scudetto! LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri per chiudere la serieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di semifinale dei playoff di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Perugia-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli umbri che partono avanti nella serie scudetto!; Come seguire Gara 1 della Finale Scudetto tra Perugia e Civitanova; Finale, Gara 2 | Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia SuperLega Credem Banca; Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta. LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: prima occasione scudetto per i padroni di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di finale dei playoff di ... oasport.it LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Perugia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook #Superlega playoffs FINALS game2 Civitanova-Perugia 1-3 (25-21 22-25 22-25 23-25) CV: Bottolo 16 PG: Ben Tara 23 Perugia leads series 2-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com