Perugia ha iniziato la finale di Superlega volley 2026 con una vittoria netta per 3-0 contro Civitanova. La partita è iniziata alle 22.06, con Giannelli premiato come miglior giocatore della serata. La serie scudetto si apre con un successo importante per gli umbri, che si portano avanti nel punteggio complessivo. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.06 Giannelli ha vinto il premio di miglior giocatore della partita! 22.04 Con costanza e talento, Perugia vince Gara 1 e sappiamo che chi ben comincia è a metà dell’opera. Gli umbri hanno dimostrato di essere più forti e convinti di Civitanova che ha comunque giocato un ottimo match, ma i campioni del Mondo in carica non hanno a caso qualcosa in più: l’asse Giannelli-Russo si conferma come uno dei tandem più potenti ed efficienti della pallavolo mondiale, con il centrale italiano che è stato nettamente uno dei migliori per Perugia. 25-22 SET PERUGIA! FINISCE IL MATCH! Il servizio in rete di Boninfante, l’ennesima battuta sbagliata in questo finale di match, consegna il punto agli umbri che partono alla grande nella serie scudetto vincendo Gara 1.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli umbri che partono avanti nella serie scudetto!

Quarter Finals: Perugia vs Civitanova | Volleyball SuperLega Coppa Italia 2026

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