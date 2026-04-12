LIVE Perugia-Piacenza Superlega volley 2026 in DIRETTA | umbri per chiudere la serie

Questa sera si gioca gara 3 della semifinale dei playoff della Superlega maschile di volley tra la Sir Safety Perugia e la Gas Sales Piacenza. La partita si svolge allo stadio di Perugia e in questa fase le squadre cercano di conquistare la finale. Alla nostra redazione arrivano aggiornamenti in tempo reale sull’andamento dell’incontro e sui risultati di questa sfida decisiva.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di semifinale dei playoff di superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Con Perugia avanti 2-0 nella serie, Gara 3 contro Piacenza offre agli umbri la prima occasione per chiudere il discorso qualificazione alla finale Scudetto davanti al pubblico del Pala Barton Energy. Un vantaggio importante per la squadra di Lorenzetti, che però dovrà essere gestito con attenzione, perché le prime due sfide hanno mostrato una serie meno scontata di quanto dica il punteggio. Se da un lato Perugia ha confermato una superiorità complessiva, dall’altro i successi sono maturati soprattutto grazie alla capacità di fare la differenza nei momenti chiave.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri per chiudere la serie Leggi anche: LIVE Piacenza-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono in trasferta e salgono 0-2 nella serie! LIVE Perugia-Piacenza 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel quarto set, 11-811-9 Incredibileeeeeeeeeeee! Azaione spettacolare con una difesa impossibile di Piacenza e l’attacco in mani out di Bovolenta da seconda linea 20-25... Monza vs. Perugia - Highlights | Superlega 25/26 - Matchday 1