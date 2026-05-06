LIVE Perugia-Civitanova Superlega volley 2026 in DIRETTA | prima occasione scudetto per i padroni di casa

Questa sera si gioca gara 3 della finale dei playoff di Superlega maschile di volley tra Perugia e Civitanova. La partita si svolge in diretta e rappresenta un momento importante per i padroni di casa, che hanno l'opportunità di conquistare il primo scudetto della stagione. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite la diretta di OA Sport.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di finale dei playoff di superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Lube Civitanova. La serie scudetto di Superlega può già vivere il suo momento decisivo. Mercoledì sera al PalaBarton Energy, la Sir Susa Vim Perugia si presenta con il match point dopo il doppio successo iniziale contro la Cucine Lube Civitanova. Un 2-0 che indirizza chiaramente la finale, anche se il campo – soprattutto in gara-2 – ha raccontato una sfida più equilibrata di quanto dica il risultato. Perugia ha però mostrato, nel complesso, qualcosa in più.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: prima occasione scudetto per i padroni di casa Giannelli ad una mano Perugia batte 3-0 Civitanova in Gara 1 delle finale scudetto #DAZN Notizie correlate LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa partono bene nel primo set, 10-6CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 Bottolo prova ad allungare l’attacco, c’è Ben Tara in agguato pronto a chiudere con il muro. Leggi anche: LIVE Civitanova-Verona 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 13-4, padroni di casa in fuga Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Perugia-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli umbri che partono avanti nella serie scudetto!; Come seguire Gara 1 della Finale Scudetto tra Perugia e Civitanova; Finale, Gara 2 | Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia SuperLega Credem Banca; Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida. LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Perugia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Volley Maschile, a Perugia il match ball tricolore. Civitanova permettendoLa sfida in programma alle 20.30 al Pala Barton Energy può essere già decisiva per i Block Devils, avanti 2-0. Live su RaiSport e Rainews.it ... rainews.it Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook #Superlega playoffs FINALS game2 Civitanova-Perugia 1-3 (25-21 22-25 22-25 23-25) CV: Bottolo 16 PG: Ben Tara 23 Perugia leads series 2-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com