LIVE Perugia-Civitanova 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa partono bene nel primo set 10-6

Al primo set della partita tra Perugia e Civitanova, la squadra di casa si è portata avanti con un vantaggio di 10-6. Nel corso del set, il punteggio si è avvicinato fino a 16-14, quando Bottolo ha tentato un attacco lungo. La squadra ospite ha risposto con un muro di Ben Tara, pronto a bloccare l’attacco e mantenere la partita aperta. I primi scambi sono stati equilibrati, con le due formazioni che si sono sfidate punto su punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 Bottolo prova ad allungare l’attacco, c’è Ben Tara in agguato pronto a chiudere con il muro. 15-14 Ben Tara cerca il mani fuori ma non trova deviazione da posto due. 15-13 Parallela interna perfetta da seconda linea di Nikolov, zero potente del bulgaro. 15-12 Sbaglia anche Podrascanin. 14-12 In rete il servizio del 17. 14-11 Che parallela di Plotnytsky da posto quattro! 13-11 Si avvicina la Lube con Bottolo che piazza da posto quattro. 13-10 Nikolov attacca da posto quattro, il muro di Ben Tara e Solé e troppo staccato da rete e resta nel campo perugino. 13-9 Ace di Giannelli! 12-9 Sbaglia anche Loeppky dai nove metri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa partono bene nel primo set, 10-6 Quarter Finals: Perugia vs Civitanova | Volleyball SuperLega Coppa Italia 2026 Notizie correlate LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa partono forte nel quarto set, 5-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa iniziano bene nel secondo set, 4-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pallavolo maschile, Perugia e Civitanova per la finale di Superlega 2026: il programma e dove vedere in diretta le partite per lo scudetto · Volley; Dove vedere in tv Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1, programma, streaming; Perugia-Civitanova: le voci dei protagonisti della finale Scudetto SuperLega Credem Banca; Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta. LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia Gara 1 della serie scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Il muro di Plotnytsky su Bottolo resta in campo! 3-3 Primo tempo di Podrascanin, l'ex più importante della ... oasport.it Diretta Perugia Civitanova | Streaming video Rai: gara-1 della finale scudetto (oggi giovedì 30 aprile 2026)Due belle soddisfazioni, ma ora in meno di tre settimane Perugia si giocherà scudetto e Champions League, che potrebbero rendere leggendaria la stagione. Per il momento si pensa alla Superlega, dove l ... ilsussidiario.net Oggi in DIRETTA la FINALE SCUDETTO Perugia - Civitanova: FINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE LA FINALE IN DIRETTA - facebook.com facebook Quelle di quest’anno saranno le seste finali tra Perugia e Civitanova, e diventerà così la rivalità in finale più frequente di sempre nel campionato italiano. Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici x.com