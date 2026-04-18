Al termine del primo set, la squadra di casa si trova avanti con un punteggio di 13-4, mentre nel secondo parziale il punteggio segna 20-15 dopo un forte attacco in battuta di un giocatore. Sul fronte degli scambi, un attacco di Bottolo si ferma sul nastro, mentre una battuta di Keita causa un punto importante. La partita continua con ritmo alto e scambi intensi tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-15 Siluro in battuta di Keita. 20-14 Attacco sul nastro di Bottolo. 20-13 Keita sfrutta le mani del muro per andare a segno. 20-12 Lunga la battuta veronese. 19-12 Murato l’attacco di Nikollov. 19-11 Pallonetto di Keita. 19-10 Fuori misura l’attacco di Keita. 18-10 Boninfante di prima intenziona scarica la sassata vincente. 17-10 Ace di Loeppky. 16-10 Fuori il muro di Mozic. 15-10 Pipe vincente di Sani. 15-9 Primo tempo vincente di Gargiulo. 14-9 Sani insiste alla battuta. Nuovo servizio vincente. 14-8 Muro perentorio di Zingel. 14-7 Ace di Sani. 14-6 In rete il servizio dei padroni di casa. 14-5 Muro di Gargiulo 13-5 Lungs ls battuta marchigiana.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: 13-4, padroni di casa in fuga

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