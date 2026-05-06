LIVE Perugia-Civitanova 1-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | super rimonta degli umbri nel secondo set 26-24

Nella partita di Superlega tra Perugia e Civitanova, il punteggio è di 1-1. Nel secondo set, gli umbri hanno recuperato da una situazione difficile, chiudendo con un punteggio di 26-24 dopo una rimonta. Durante il match, si sono verificati alcuni errori, tra cui un errore al servizio di Perugia e una pipe di Semeniuk. La diretta si aggiorna in tempo reale per seguire l'andamento dell'incontro.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Errore al servizio Perugia 1-0 La pipe di Semeniuk 26-24 Semeniuuuuuuuuuuuuuuk! Civitanova ha spento la luce nel momento decisivo, ha avuto quasi paura di vincere, ha smesso di essere efficace in attacco e Perugia da grande squadra è riuscitia a ribaltare la situazione 25-24 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24-24 Mano out di Semeniuuuuk! Tutto riaperto! 23-24 Muroooooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-24 Errore al servizio Civitanova 21-24 Errore al servizio Perugia 21-23 Vincente Ben Tara da zona 2 20-23 Mano out Bottolo da zona 4 20-22 Murooooooooooooooooooo...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 1-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: super rimonta degli umbri nel secondo set, 26-24 Perugia-Civitanova 3-0 | 30.04.26 | Simone Giannelli Notizie correlate Leggi anche: LIVE Perugia-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri partono avanti anche nel secondo set, 8-4 LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta incredibile degli umbri nel primo set, 27-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Errore al servizio Perugia 2-4 Vincente Bovolenta da seconda linea sulle mani del muro 2-3 Primo tempo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Perugia-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli umbri che partono avanti nella serie scudetto!; Come seguire Gara 1 della Finale Scudetto tra Perugia e Civitanova; Volley, Perugia non molla la presa e vince (3 a 1) anche a Civitanova; Finale, Gara 2 | Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia SuperLega Credem Banca. Diretta | Perugia Civitanova (risultato 0-1) video streaming Rai: avanti la Lube! (6 maggio 2026)Diretta Perugia Civitanova streaming video Rai oggi mercoledì 6 maggio 2026: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto di volley. ilsussidiario.net LIVE Perugia-Civitanova 0-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti anche nel secondo set, 11-13CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di finale dei playoff di ... oasport.it Volley Maschile, Super Lega: Perugia-Civitanova 25-27 il primo set in gara 3 La sfida al Pala Barton Energy può essere già decisiva per i Block Devils, avanti 2-0. Diretta streaming su Rainews.it - facebook.com facebook #Superlega playoffs FINALS game2 Civitanova-Perugia 1-3 (25-21 22-25 22-25 23-25) CV: Bottolo 16 PG: Ben Tara 23 Perugia leads series 2-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com