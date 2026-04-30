LIVE Perugia-Civitanova 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri partono avanti anche nel secondo set 8-4

Nel match di Superlega volley tra Perugia e Civitanova, i padroni di casa sono passati in vantaggio con un punteggio di 1-0, grazie a un punto nel secondo set che li ha visti avanti 8-4. Nel corso della partita, il servizio perugino ha portato un punto, mentre l’intesa tra i giocatori Giannelli e Russo ha contribuito a un primo tempo molto efficace per la squadra locale. La diretta continua con aggiornamenti sul punteggio e le azioni principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 In rete il servizio perugino. 14-10 L’asse Giannelli-Russo funziona una meraviglia! Altro primo tempo perfetto del centrale italiano. 13-10 Nikolov piazza la diagonale da posto due. 13-9 Attacco perfetto di Ben Tara, sempre da posto due. Che giocatore! 12-9 Ben Tara risponde al bulgaro con un’altra diagonale perfetta da posto due. 11-9 Diagonale micidiale di Nikolov che ha attaccato da seconda linea. 11-8 Primo tempo perfetto di Podrascanin. 11-7 Il 4 di Civitanova manda fuori il servizio. 10-7 Muro vincente di Podrascanin su Semeniuk. 10-6 Ace di Loeppky! 10-5 Mani fuori di Nikolov su Solé. 10-4 Che alzata di Giannelli, ad una mano per Ben Tara che chiude la parallela interna da posto due! 9-4 Ancora un ottimo attacco per Semeniuk, il muro a tre di Civitanova non trova il campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri partono avanti anche nel secondo set, 8-4 Quarter Finals: Perugia vs Civitanova | Volleyball SuperLega Coppa Italia 2026 Notizie correlate LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: veneti avanti anche nel secondo set, 11-8Il giocatore del Mali cade a terra tenendosi la caviglia dopo il tentativo di recupero del pallone non ricevuto bene da Mozic che ha visto Keita... LIVE Perugia-Piacenza 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel quarto set, 11-811-9 Incredibileeeeeeeeeeee! Azaione spettacolare con una difesa impossibile di Piacenza e l’attacco in mani out di Bovolenta da seconda linea 20-25... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pallavolo maschile, Perugia e Civitanova per la finale di Superlega 2026: il programma e dove vedere in diretta le partite per lo scudetto · Volley; Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Finali Scudetto al via! Alle 20.30 Gara 1 tra Perugia e Civitanova; Perugia-Civitanova: le voci dei protagonisti della finale Scudetto SuperLega Credem Banca. LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia Gara 1 della serie scudetto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Il muro di Plotnytsky su Bottolo resta in campo! 3-3 Primo tempo di Podrascanin, l'ex più importante della ... oasport.it Diretta Perugia Civitanova | Streaming video Rai: gara-1 della finale scudetto (oggi giovedì 30 aprile 2026)Due belle soddisfazioni, ma ora in meno di tre settimane Perugia si giocherà scudetto e Champions League, che potrebbero rendere leggendaria la stagione. Per il momento si pensa alla Superlega, dove l ... ilsussidiario.net Oggi in DIRETTA la FINALE SCUDETTO Perugia - Civitanova: FINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE LA FINALE IN DIRETTA - facebook.com facebook Quelle di quest’anno saranno le seste finali tra Perugia e Civitanova, e diventerà così la rivalità in finale più frequente di sempre nel campionato italiano. Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici x.com