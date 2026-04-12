LIVE Perugia-Piacenza 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | rimonta incredibile degli umbri nel primo set 27-25

Al momento, la partita tra Perugia e Piacenza sta proseguendo con il punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa. Nel primo set, gli umbri sono riusciti a recuperare da una situazione difficile, portandosi a casa il parziale con il punteggio di 27-25. Durante il match si sono verificati alcuni errori al servizio e azioni vincenti, tra cui un punto decisivo di Bovolenta. La partita è visibile in diretta e gli aggiornamenti continuano.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Errore al servizio Perugia 2-4 Vincente Bovolenta da seconda linea sulle mani del muro 2-3 Primo tempo Russo 1-3 Primo tempo Simon 27-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuuuuuuuuuk! Perugia completa una rimonta incredibile, l’ennesima in questa serie! Umbri avanti 1-0 26-25 Muroooooooooooooooooooo Russooooooooooooooooooooooooo 25-25 Diagonaloe di Ben Tara da seconda linea 25-24 Primo tempo Comparoni 24-24 E’ fuori il pallonetto di sinistro di Gutierrez da zona 4, check 23-24 Miracolo in difesa di Perugia e vincente Plotnytskyi da seconda linea 22-24 Vincente Semeniuk da zona 4 a chiudere...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta incredibile degli umbri nel primo set, 27-25 LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un combattuto primo set, 25-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La diagonale di Ben Tara da seconda linea. Leggi anche: LIVE Piacenza-Perugia 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel primo set, 10-13 Sir Susa Scai Perugia vs. Allianz Milano - VBW - SuperLega - Match Highlights