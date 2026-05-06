LIVE Perugia-Civitanova 0-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | Bottolo implacabile al servizio umbri rimontati nel primo set 25-27

Nel match di Superlega volley tra Perugia e Civitanova, la squadra ospite ha ottenuto un punto vincente con un servizio di Bottolo, portando a casa il primo set con il punteggio di 25-27. Perugia ha cercato di rimontare dopo aver subito nel primo parziale, ma alla fine ha dovuto cedere alla pressione avversaria. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale sulla piattaforma dedicata.

25-27 Nikoloooooov! Difesa e contrattacco di Civitanova che chiude con il bulgaro da zona 4. Bottolo decisivo con la sua battuta. Ha suonato la carica per la rimonta dei marchigiani 20.32: Giannelli-Ben Tara, Semeniuk, Plotnytskyi, Russo-Solè, Colaci libero per Perugia 20.30: Formazione confermata per Civitanova con Boninfante-Nikolov, Gargiulo-Podrascanin, Loeppky-Bottolo e Balaso 20.25: Perugia potrà giocare con fiducia e senza particolari pressioni, mentre la Lube dovrà alzare il livello sotto tutti i punti di vista: più incisività al servizio, maggiore solidità a muro e soprattutto più freddezza nei palloni pesanti. 20.22: Dall’altra parte, Civitanova ha dimostrato di poter restare in partita.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 0-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: Bottolo implacabile al servizio, umbri rimontati nel primo set, 25-27 Sir Susa Scai Perugia vs. Cucine Lube Civitanova - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights Notizie correlate LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta incredibile degli umbri nel primo set, 27-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Errore al servizio Perugia 2-4 Vincente Bovolenta da seconda linea sulle mani del muro 2-3 Primo tempo... Leggi anche: LIVE Perugia-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri dominano ancora e conquistano 25-17 il secondo set Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Perugia-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli umbri che partono avanti nella serie scudetto!; Finale, Gara 2 | Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia SuperLega Credem Banca; Volley, Perugia non molla la presa e vince (3 a 1) anche a Civitanova; Finale Scudetto Superlega, Gara1: Perugia-Civitanova 3-0 (Video Highlights). DIRETTA | Perugia Civitanova (risultato 0-0) video streaming Rai: comincia gara-3! (6 maggio 2026)Diretta Perugia Civitanova streaming video Rai oggi mercoledì 6 maggio 2026: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto di volley. ilsussidiario.net LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel primo set, 12-10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di finale dei playoff di ... oasport.it Volley Maschile, Super Lega: in campo Perugia-Civitanova gara 3, possibile tricolore per i padroni di casa. La sfida al Pala Barton Energy può essere già decisiva per i Block Devils, avanti 2-0. Diretta streaming su Rainews.it - facebook.com facebook #Superlega playoffs FINALS game2 Civitanova-Perugia 1-3 (25-21 22-25 22-25 23-25) CV: Bottolo 16 PG: Ben Tara 23 Perugia leads series 2-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com