LIVE Perugia-Civitanova 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri dominano ancora e conquistano 25-17 il secondo set

Nel match di Superlega volley 2026 tra Perugia e Civitanova, gli umbri hanno vinto il secondo set con un punteggio di 25-17 e sono in vantaggio complessivo di 2-0. Nel primo tempo, Russo ha iniziato la partita, mentre nel corso del terzo set Semeniuk ha tentato un attacco che si è concluso con una deviazione del nastro e il tiro fuori. La partita è in corso, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Primo tempo di Russo. 0-1 Semeniuk manda fuori, con la deviazione del nastro, il primo attacco del suo terzo set. 25-17 SET PERUGIA! Diagonale perfetta di Plotnytskyi da posto quattro. 24-17 Errore sanguinoso di Boninfante al servizio. 23-17 Bottolo piazza l’attacco da posto quattro, diagonale potentissima. 23-16 Parallela perfetta di Ben Tara che ha attaccato da seconda linea in zero. 22-16 Non riesce il recupero estremo alla difesa di Perugia sull’attacco di Bottolo da posto quattro. 22-15 Esce il servizio di Nikolov. 21-15 Primo tempo di Podrascanin. 21-14 Ben Tara spinge il pallonetto al centro del campo e inganna la difesa marchigiana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri dominano ancora e conquistano 25-17 il secondo set Cucine Lube Civitanova vs. Rana Verona - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights Notizie correlate Leggi anche: LIVE Perugia-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri partono avanti anche nel secondo set, 8-4 LIVE Trento-Perugia 0-2, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: gli umbri conquistano anche il secondo setLA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pallavolo maschile, Perugia e Civitanova per la finale di Superlega 2026: il programma e dove vedere in diretta le partite per lo scudetto · Volley; Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Perugia-Civitanova: le voci dei protagonisti della finale Scudetto SuperLega Credem Banca; Al via venerdì 24 aprile (ore 17) la prevendita biglietti online per Gara 2 di Finale tra Lube e Sir. LIVE Perugia-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri partono avanti anche nel secondo set, 8-4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Il muro di Plotnytsky su Bottolo resta in campo! 3-3 Primo tempo di Podrascanin, l'ex più importante della ... oasport.it Diretta Perugia Civitanova | Streaming video Rai: gara-1 della finale scudetto (oggi giovedì 30 aprile 2026)Due belle soddisfazioni, ma ora in meno di tre settimane Perugia si giocherà scudetto e Champions League, che potrebbero rendere leggendaria la stagione. Per il momento si pensa alla Superlega, dove l ... ilsussidiario.net Oggi in DIRETTA la FINALE SCUDETTO Perugia - Civitanova: FINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE LA FINALE IN DIRETTA - facebook.com facebook Quelle di quest’anno saranno le seste finali tra Perugia e Civitanova, e diventerà così la rivalità in finale più frequente di sempre nel campionato italiano. Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici x.com