LIVE Italia-USA World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo impegno per il Setterosa

Oggi si svolge l'ultima partita del Setterosa nella fase di gruppi della Coppa del Mondo di pallanuoto femminile 2026, con gli Stati Uniti come avversario. Dopo aver perso contro l'Olanda, la squadra italiana affronta questa sfida decisiva. La partita viene trasmessa in diretta e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La competizione si svolge in una fase a gironi e questa rappresenta l'ultimo impegno per le italiane in questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa all’ultima partita contro gli USA dopo la sconfitta contro l’Olanda. Brutta sconfitta. Il Setterosa perde 12-2 con una fortissima Olanda nel secondo match del gruppo 1°-4° posto dalla fase preliminare della World Cup. Match complicato per le azzurre allenate dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi, che domenica scorsa hanno staccato il pass per la Super Final anche attraverso al 12-10 proprio contro le campionesse olandesi. In Olanda, a Rotterdam le oranje campionesse europee a Funchal dimostrano voglia di nuova rivincita e dettano legge dal primo all’ultimo minuto con un break di quattro gol.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Setterosa Notizie correlate LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: LIVE Italia-Olanda 2-12, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per il Setterosa, vincono le campionesse olandesi; World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; 1986 FIFA World Cup™ Official Film: L'Eroe Streaming | DAZN IT; World Cup femminile: Spagna e USA, vittorie per la Super Final. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa ... oasport.it Andrea Iannone correrà nella nuova Harley-Davidson Bagger World Cup che ha debuttato poche settimane fa in occasione del Gran Premio delle Americhe - facebook.com facebook Exclusive: Ismael Kone has a €35m release clause into his contract at Sassuolo. It’s valid until end of July with several clubs keen in Italy — as AC Milan director Tare also confirmed, and also in UK. Talks to follow even before World Cup. youtu.be/r x.com