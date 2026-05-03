LIVE Italia-Olanda World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | terzo impegno per il Setterosa

Oggi si svolge la partita tra Italia e Olanda nella Coppa del Mondo di pallanuoto femminile 2026. La sfida rappresenta il terzo impegno per la squadra italiana in questa competizione. La partita si gioca in diretta, con aggiornamenti disponibili online per seguire l'andamento dell'incontro. Le campionesse in carica affrontano la nazionale italiana in questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa alla grande sfida contro le campionesse. Grande prova. Un Setterosa in crescita quello che supera 15-14 l’Australia ai rigori nel secondo match del girone B. In Olanda, a Rotterdam, sede della Division I della World Cup, la partita contro l’Australia è stata praticamente ricchissima di emozioni. Le italiane guidate dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi subiscono in avvio tre gol consecutive delle aussie vicecampionesse olimpiche che sembrano orientare l’incontro. In svantaggio di cinque gol (7-2) all’intervallo del secondo quarto, l’Italia tira fuori tutta la propria qualità, piazza un colpo da 4-0 con Bettini scatenata e alla fine del terzo quarto è sotto di due gol (9-7).🔗 Leggi su Oasport.it

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