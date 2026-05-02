Oggi si gioca la seconda partita della nazionale italiana di pallanuoto femminile nella World Cup 2026 contro l’Australia. La sfida si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale, e rappresenta un secondo impegno per le azzurre nel torneo. La partita si svolge in un contesto di grande attenzione, con appassionati e tifosi che seguono con interesse l’evento. La cronaca in diretta permette di seguire passo dopo passo l’andamento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Australia, valida per la seconda giornata della World Cup 2026. Il Setterosa di Maurizio Mirachi è partito con una sconfitta contro la Grecia per 11-15 e adesso è costretto a vincere per sperare ancora nel passaggio del turno e l’accesso alla seconda fase della competizione. Anche l’ Australia, che ospiterà le Finals dal 20 al 26 luglio a Sidney, ha iniziato con una sconfitta: infatti, a vincere la prima giornata sono state le padrone di casa dell’ Olanda che è riuscita a prendere il largo grazie ad un secondo e un terzo quarto complessivo di 8 reti ad 1 per le Oranje.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per il Setterosa

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