LIVE Italia-Olanda World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Tra pochi istanti prenderà il via il primo quarto della partita tra Italia e Olanda valida per la World Cup di pallanuoto femminile 2026. La diretta è aggiornata in tempo reale, con le formazioni ufficiali della squadra italiana, tra cui il portiere e altri giocatori. L'incontro si svolge in un clima di grande attesa, con le squadre pronte a scendere in vasca per questa sfida internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 Questa invece la squadra italiana: 1 CONDORELLI,G. GK 30032001 2 TABANI,C. CB 27081994 3 LEONE,M. W 11102004 4 KLATOWSKI,G. CB 29072003 5 GANT,V. CB 14042002 6 CERGOL,L. W 15032001 7 GIUSTINI,S. D 28022003 8 BIANCONI,R. (C) D 08071989 9 BETTINI,D. D 17032003 10 RANALLI,C. D 06051997 11 COCCHIERE,A. CF 04061999 12 GAGLIARDI,G. CF 08072001 13 SESENA,O. GK 31072006 14 PAPI,L. CB 11022005 18.10 Questa la rosa dell’Olanda: 1 AARTS,L. GK 10081996 2 VAN DER WEIJDEN,M. CB 15102001 3 VAN DE KRAATS,S. D 15112000 4 SCHAAP,M. D 01112000 5 KEUNING,M. (C) D 26041998 6 BOSVELD,F. D 19021998 7 JUTTE,R. CB 11042005 8 SEVENICH,V.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Leggi anche: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il Setterosa; World Cup femminile: format, calendario e dove vedere la Division 1; World Cup, che rimonta per il Setterosa: Australia piegata ai rigori; World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11. LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, ... oasport.it Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingSi torna subito in acqua perché la manifestazione prosegue a ritmi incalzanti. Nell'incontro valevole per la terza giornata del girone B della prima fase ... oasport.it Funzionerebbe in Italia #amsterdam #curiositá #olanda #paesibassi facebook