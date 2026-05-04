LIVE Italia-Spagna World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Tra pochi istanti inizia il primo quarto della partita tra Italia e Spagna nella Coppa del Mondo di pallanuoto femminile 2026. L’Italia si presenta a questo appuntamento dopo aver conquistato una vittoria in rimonta all’ultimo quarto contro l’Olanda. La partita è trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 L’Italia arriva a questa sfida dopo la bellissima vittoria in rimonta all’ultimo quarto contro l’Olanda. 19.45 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Spagna match valevole per la World Cup di Pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa al test di maturità contro le spagnole. Setterosa che non lascia scampo. Sconfigge 12-10 l’Olanda padrona di casa nella terza tappa del girone B e va dritto alla Super Final di Sydney. In Olanda, sede della Division I della World Cup, il Setterosa allenato dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi gioca alla pari contro le oranje campionesse europee a Funchal, già sicure del primato nel girone: 5-5 il punteggio a metà partita con l’Italia mai in svantaggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il primo quarto! Leggi anche: LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per continuare a stupire; Super Setterosa: batte l'Olanda ed è alle finali di World Cup; Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streaming; World Cup, il Setterosa cede alla Grecia: 15-11. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per continuare a stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026, ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l'Italia, ... oasport.it OLTRE 3mila ore di formazione erogate in cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia e Slovenia), più di 700 sessioni... Leggi l'articolo #neet - facebook.com facebook Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: "Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare" x.com