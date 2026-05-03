LIVE Italia-Olanda 8-9 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!
Nella partita di pallanuoto femminile valida per i Mondiali 2026, l’Italia si trova sotto di un punto contro l’Olanda a pochi minuti dalla fine. Nel quarto finale, un rigore viene realizzato con precisione da una giocatrice italiana, portando il punteggio a 8-9. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli ultimi sviluppi in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.30? Goooooooooooool, Ranalli, rigore perfetto, Italia-Olanda 8-9. 5.30? Esclusione e sostituzione per Bettini. 6.57? Gooooooooooool, Ranalli in superiorità numerica, Italia-Olanda 7-9. 7.23? Gol di De Vries, su assist di Van de Kraats, Italia-Olanda 6-9. Finisce il terzo quarto, Italia-Olanda 6-8. 0.13? Gooooooooooool, Bianconi sblocca le reti azzurre nel terzo quarto, Italia-Olanda 6-8. 0.35? Gol di Jutte dopo un penalty sbagliato dall’Italia, Italia-Olanda 5-8. 1.26? Gol di Schaap, rete ancora una volta in superiorità numerica, Italia-Olanda 5-7. 2.03? Errore di Rogge che non trova la porta. 3.18? Gol di Van de Kraats in superiorità numerica, Italia-Olanda 5-6.🔗 Leggi su Oasport.it
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