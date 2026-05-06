LIVE Italia-USA 0-1 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 3.51 del match tra Italia e Stati Uniti nella pallanuoto femminile ai Mondiali del 2026, è stato segnato il primo gol da parte di Roemer con una palombella. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la diretta. La sfida è valida per il torneo mondiale e si sta svolgendo in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.51? Gol di Roemer che apre le marcature con una palombella, Italia-USA 0-1. 5.13? Bettini sfiora il gol. 6.52? Tiro di Cocchiere respinto dal portiere americano. 7.59? Inizia il primo quarto, palla all’Italia. 20.14 Tutto pronto per l’inizio di quest’ultimo match di questo girone, poi sarà appuntamento a luglio per le finali. 20.09 Inni nazionali in corso, atlete a bordo piscina. 20.04 Ricordiamo che il Setterosa ha già staccato il pass per le finals di Sydney. 19.59 La rosa americana: 1 LONGAN Amanda Goalkeeper 16011997 104:00 2 STRYKER Ava Point 17102004 3 2 60:27 3 PRENTICE Tara Centre Forward...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-1, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-USA 0-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 1-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Olanda 2-12, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per il Setterosa, vincono le campionesse olandesi; World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; L'analisi di Italiano e De Silvestri dopo lo 0-0 Streaming | DAZN IT; L'Olanda travolge il Setterosa: 12-2 nella World Cup. Arrivano le prime medaglie del Team Beretta all'ISSF World Cup Almaty 2026: Skeet Women Assem Orynbay (KAZ) Yiting Jiang (CHN) Martina Bartolomei (ITA) Skeet men: Gabriele Rossetti (ITA) (+ World record!) Shotaro Toguchi (JAP) Congratulazi - facebook.com facebook