LIVE Italia-USA 0-1 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si parte!

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 3.51 del match tra Italia e Stati Uniti nella pallanuoto femminile ai Mondiali del 2026, è stato segnato il primo gol da parte di Roemer con una palombella. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili tramite la diretta. La sfida è valida per il torneo mondiale e si sta svolgendo in diretta streaming.

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Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali

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