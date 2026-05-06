LIVE Italia-USA 0-0 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle ore 6.52 si è giocato un tiro di Cocchiere che è stato respinto dal portiere della squadra avversaria. La partita tra Italia e Stati Uniti nella coppa del mondo di pallanuoto femminile 2026 è iniziata con il punteggio di 0-0. La diretta continua con aggiornamenti sui momenti salienti e le azioni più significative della sfida in corso.

3.51' Gol di Roemer che apre le marcature con una palombella, Italia-USA 0-1. 20.14 Tutto pronto per l’inizio di quest’ultimo match di questo girone, poi sarà appuntamento a luglio per le finali. 20.04 Ricordiamo che il Setterosa ha già staccato il pass per le finals di Sydney. 19.54 L’Italia deve reagire dopo la bruttissima sconfitta contro l’Olanda per 12-2. 19.49 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-USA ultimo match della World Cup di pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa all’ultima partita contro gli USA dopo la sconfitta contro l’Olanda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 1-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 0-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Olanda 2-12, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per il Setterosa, vincono le campionesse olandesi; World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; L'analisi di Italiano e De Silvestri dopo lo 0-0 Streaming | DAZN IT; L'Olanda travolge il Setterosa: 12-2 nella World Cup. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa deve reagireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa ... oasport.it Arrivano le prime medaglie del Team Beretta all'ISSF World Cup Almaty 2026: Skeet Women Assem Orynbay (KAZ) Yiting Jiang (CHN) Martina Bartolomei (ITA) Skeet men: Gabriele Rossetti (ITA) (+ World record!) Shotaro Toguchi (JAP) Congratulazi - facebook.com facebook