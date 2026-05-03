LIVE Italia-Olanda 1-0 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 7.28, durante la partita di pallanuoto femminile tra Italia e Olanda valida per la Coppa del Mondo 2026, una giocatrice italiana ha segnato un gol, portando il punteggio a favore dell’Italia. La partita è seguita in tempo reale con aggiornamenti continui. La gara è appena iniziata e si può seguire la diretta attraverso i canali ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.28? Gooooooooool, Cocchiere schiaccia in porta, Italia-Olanda 1-0. 7.55? Inizia il primo quarto, palla all’Italia. 18.28 Domani inizierà la fase due con l’altro girone. 18.24 Inni nazionali in corso. 18.19 L’Italia viene dalla vittoria ai rigori per 15-14 contro l’Australia. Partita che ha mostrato tutta qualità azzurra. 18.14 Questa invece la squadra italiana: 1 CONDORELLI,G. GK 30032001 2 TABANI,C. CB 27081994 3 LEONE,M. W 11102004 4 KLATOWSKI,G. CB 29072003 5 GANT,V. CB 14042002 6 CERGOL,L. W 15032001 7 GIUSTINI,S. D 28022003 8 BIANCONI,R. (C) D 08071989 9 BETTINI,D. D 17032003 10 RANALLI,C. D 06051997 11 COCCHIERE,A.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 1-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali Notizie correlate LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Leggi anche: LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il Setterosa; World Cup, che rimonta per il Setterosa: Australia piegata ai rigori; World Cup femminile: format, calendario e dove vedere la Division 1; Turismo outdoor nel 2026 in Italia ricavi stimati a 9,1 miliardi. LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: terzo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, ... oasport.it World Cup. Italia-Olanda 8-11, giovedì l'AustraliaPoi, complice il leggero calo fisico delle azzurre, arrivano i gol in sequenza di Van de Kraats, Ten Broek e Bosveld che valgono l'11-8 conclusivo per l'Olanda. Il Setterosa tornerà in acqua giovedì ... federnuoto.it Funzionerebbe in Italia #amsterdam #curiositá #olanda #paesibassi facebook