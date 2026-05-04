LIVE Italia-Spagna 0-0 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 20.14 si è dato il via alla partita tra Italia e Spagna nel torneo mondiale di pallanuoto femminile 2026. Prima dell'inizio, sono stati eseguiti gli inni nazionali, e i giocatori sono pronti a entrare in vasca. La partita si sta svolgendo in diretta, con il punteggio che al momento rimane sullo 0-0. Gli spettatori seguono con attenzione l'incontro, che si preannuncia equilibrato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.14 Tutto pronto per l’inizio del match. 20.09 Inni nazionali in corso. 20.04 Ingresso delle atlete in piscina, tra poco inni nazionali. 19.59 L’Italia si è già qualificata alle Super Final di Sydney, ora si gioca per il migliore posizionamento. 19.54 Questa la rosa della Spagna: 1 JIMENEZ Elia Goalkeeper 28032002 1 7:47 2 RUIZ BARRIL Ariadna Driver 05072002 1 2 4 47:57 3 BERTRAN VIDAL Queralt Wing 10112004 5 16:16 4 ORTIZ Bea (C) Driver 21061995 4 3 1 3 49:48 5 PEREZ VIVAS Nona Wing 10042003 4 2 6 67:33 6 CRESPI BARRIGA Paula Centre Back 07041998 4 1 4 42:17 7 RUIZ BARRIL Elena Driver 29102004 5 3...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte alle 14:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Europeo Under 20, Azzurrini ko con la Spagna, domani la semifinale con il Portogallo; LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa!; Trump vuole ritirare le truppe da Italia, Spagna e Germania; Non hanno aiutato affatto: Trump attacca Spagna e Italia e minaccia di ritirare le truppe. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per continuare a stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026, ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l'Italia, ... oasport.it OLTRE 3mila ore di formazione erogate in cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia e Slovenia), più di 700 sessioni... Leggi l'articolo #neet - facebook.com facebook Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: "Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare" x.com