Oggi a Roma si svolge la seconda giornata di partite con sette tennisti italiani in campo. La giornata inizia con Stefanini, mentre Arnaldi affronta un avversario di nome Munar. In serata è prevista anche la presenza di Cinà. Nel tabellone maschile sono in programma due incontri, mentre altri incontri coinvolgono atleti italiani.

Stefanini-Ostapenko ore 11:00Arnaldi-Munar terzo match sul centraleCocciaretto-Kraus non prima delle 19:00Cinà-Blockx non prima delle 20:30Pigato-Grant secondo match Paribas Arena Basiletti-Tomljanovic ultimo match Paribas ArenaGolubic-Urgesi secondo match Supertennis ArenaTownsend-Brancaccio terzo match Supertennis Arena L'altro incontro di cartello, parlando di italiane e giovani promesse, sarà il secondo sulla Bnp Paribas Arena, nuovo impianto, il secondo per importanza del torneo, all'interno dello Stadio dei Marmi. Alle 13 circa, dopo Brooksby-Baez, scenderanno in campo Tyra Grant, classe 2008 attesa da tutti, e Lisa Pigato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Internazionali: 9 azzurri in campo oggi. Apre Stefanini, Arnaldi sfida Munar. Cinà in serata

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