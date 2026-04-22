Tra poco inizia l'incontro tra la giovane tennista italiana e la francese nel torneo di Madrid 2026. La francese ha affrontato un inizio d’anno difficile, vincendo soltanto due partite nel circuito WTA e perdendo l’esordio sulla terra a Rouen contro la tedesca. L’evento si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE 19.50 L’inizio di 2026 per la francese è stato abbastanza complesso con soli due match vinti nel circuito WTA e con l’esordio sulla terra, al 250 di Rouen, che l’ha vista uscire sconfitta dal match contro la tedesca Maria. 19.48 Questo è il primo scontro diretto tra Grant e Jacquemot. 19.44 La francese ha vinto anche il secondo set chiudendo il match con un 6-4, 6-1 contro Salekhmeteva. Manca pochissimo all’ingresso in campo di Caterina Grant. 19.05 Jeanjean vince il primo set con il parziale di 6-4, manca sempre meno all’ingresso in campo della giovanissima azzurra. 17.55 Dopo la sconfitta di Cocciaretto per 2-0 contro Parks, che ha aperto il programma sul Campo 8, l’ucraina Kalinina ha battuto per 2-1 l’uzbeka Rakhimova.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo della giovane azzurra

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