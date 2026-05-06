LIVE Grant-Pigato 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | il servizio della romana apre il derby

Nel match della WTA Roma 2026, Grant si porta avanti 1-0 contro Pigato grazie a un ace al servizio. La giocatrice romana ha aperto il derby con un punto diretto e ha mantenuto il vantaggio fino a questa fase del set. Durante lo scambio, Grant ha ottenuto un secondo punto vincente, ma in un altro momento ha perso il controllo dello slice di rovescio, portando il punteggio a 15-15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta vincente di Grant. Seconda. 15-15 Grant perde il controllo dello slice di rovescio. 0-15 Doppio fallo della bergamasca. Seconda palla ad inizio game per Pigato. 1-0 GAME GRANT! Scende a rete Pigato ma Grant la passa con un dritto incrociato. Seconda palla. 40-15 Non trova il campo il corridoio della romana. 40-0 Rovescio vincente di Grant dalla riga di fondo. 30-0 In corridoio la risposta della bergamasca. 15-0 Il primo scambio è di Tyra, con il rovescio di Pigato che non trova il campo. INIZIA IL MATCH 13.17 Finisce il warm-up, inizia l’incontro. 13.15 Inizia il riscaldamento, con Pigato che ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere.🔗 Leggi su Oasport.it

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Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook