LIVE Grant-Pigato 1-6 6-2 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | il terzo set si apre sul servizio bergamasco

Nel match di prima giornata della fase finale del torneo WTA di Roma 2026, Grant e Pigato si sono affrontate con quest'ultima in vantaggio per due set a uno. Nel terzo set, Pigato ha iniziato al servizio, mentre Grant ha avuto due occasioni di break sul 15-40, sfruttate grazie a un errore di rovescio della giocatrice bergamasca. La partita è in corso e si può seguire in diretta aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda pesante. 15-40 Ancora un errore di rovescio in uscita dal servizio per Pigato, due palle break importantissime per Grant. 15-30 Altro doppio fallo di Pigato, il settimo della partita per lei. Seconda palla. 15-15 Il nastro blocca la risposta di Grant. 0-15 Errore di rovescio per Lisa che manda in rete il colpo in uscita dal servizio. 1-1 GAME GRANT! Prima vincente per la romana che pareggia subito i conti. 40-0 In rete la risposta della bergamasca. 30-0 Pigato gioca un grande punto che vanifica mandando in rete una volée semplicissima. Seconda palla. 15-0 Fin dal servizio, Grant spinge e chiude con il dritto potente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Pigato 1-6 6-2 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: il terzo set si apre sul servizio bergamasco Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Pigato 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: il servizio della romana apre il derby LIVE Grant-Pigato 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break immediato della bergamasca nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima vincente esterna per la bergamasca. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sfida tra due emergenti italiane; Diretta Pigato - Grant (Internazionali BNL d'Italia); WTA Roma: sfida tra le stelle nascenti Pigato e Grant. Orario e programma; Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-Grant. LIVE Grant-Pigato 1-6 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la romana reagisce e vince il secondo set, si va al terzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 40-A Ancora Grant, che con un ottimo rovescio lungolinea si apre il campo ed entra con il dritto ... oasport.it Grant-Pigato oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingDerby italiano agli Internazionali d'Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l'una che l'altra avrebbero ... oasport.it RT @federtennis: Agenda piena oggi Otto partite con il derby Pigato-Grant #IBI26 x.com Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook