LIVE Grant-Pigato 1-6 5-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | la romana torna avanti di due break e serve per il set

Nel match tra Grant e Pigato ai Campionati WTA di Roma 2026, Grant ha concluso il primo set con un punteggio di 6-1, 5-2, e ora serve per il secondo set. La giocatrice romana ha ottenuto un break che le consente di essere avanti di due giochi e si appresta a chiudere il parziale. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente esterna di Grant. 5-2 BREAK GRANT! Il nastro aiuta Tyra che ha tutto il tempo di organizzare il passante di rovescio incrociato, la romana servirà per il secondo set. 40-A Erroraccio di Pigato che manda in rete il rovescio in uscita dal servizio. Palla del nuovo doppio break per Grant. 40-40 Il nastro evita la risposta vincente di Tyra, che riesce comunque a chiudere con il dritto. Seconda palla. 40-30 Altro bellissimo scambio, che si ferma con il back in rete di Grant. 30-30 Le azzurre giocano un grande punto, che Pigato chiude con la volée alta stoppata. 15-30 Esagera Grant che voleva il vincente con il rovescio lungolinea, senza però trovare il campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Pigato 1-6 5-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la romana torna avanti di due break e serve per il set Notizie correlate LIVE Grant-Pigato 1-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la bergamasca vince il primo set contro una romana fallosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-6 SET PIGATO! Un altro doppio fallo, il quinto per Grant che consegna il parziale alla sua connazionale. LIVE Grant-Pigato 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break immediato della bergamasca nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima vincente esterna per la bergamasca. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sfida tra due emergenti italiane; Diretta Pigato - Grant (Internazionali BNL d'Italia); WTA Roma: sfida tra le stelle nascenti Pigato e Grant. Orario e programma; Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-Grant. LIVE Grant-Pigato 1-6 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: doppio break per l’italo-americana nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 40-A Ancora Grant, che con un ottimo rovescio lungolinea si apre il campo ed entra con il dritto ... oasport.it Grant-Pigato oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingDerby italiano agli Internazionali d'Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l'una che l'altra avrebbero ... oasport.it RT @federtennis: Agenda piena oggi Otto partite con il derby Pigato-Grant #IBI26 x.com Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook