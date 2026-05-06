LIVE Grant-Pigato 1-6 4-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | doppio break per l’italo-americana nel secondo set

Sul campo si sta giocando la partita tra Grant e Pigato, con Grant avanti con un punteggio di 1-6, 4-1. Nel secondo set, Grant ha messo a segno un doppio break e ha trovato una risposta vincente per consolidare il vantaggio. I punti vengono aggiornati in tempo reale, offrendo un quadro chiaro dello svolgimento del match. La diretta continuerà a fornire gli aggiornamenti più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 BREAK GRANT! L’italo-americana trova la risposta vincente per il doppio break del suo secondo set. Questa volta non c’è la prima. 30-40 Altra prima, dritto diagonale che atterra sulla riga nonostante la buona risposta romana. 15-40 Servizio e rovescio lungolinea perfetto di Pigato, restano due palle break per Grant. 0-40 Cerca un cross stretto la classe 2003 dopo il dritto lungolinea della romana e la palla finisce in rete. 0-30 Esce il rovescio lungolinea della bergamasca. 0-15 Doppio fallo di Pigato. Seconda palla. 3-1 GAME GRANT! Prima vincente perfetta della romana che conferma il break. 40-0 Esce la risposta di Pigato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Pigato 1-6 4-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: doppio break per l’italo-americana nel secondo set Notizie correlate LIVE Grant-Pigato 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break immediato della bergamasca nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima vincente esterna per la bergamasca. LIVE Grant-Jacquemot 6-1 3-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra anche nel secondo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Varia tantissimo la giovane azzurra, finisce in rete la palla corta di Jacquemot. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sfida tra due emergenti italiane; Diretta Pigato - Grant (Internazionali BNL d'Italia); WTA Roma: sfida tra le stelle nascenti Pigato e Grant. Orario e programma; Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-Grant. LIVE Grant-Pigato 1-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la bergamasca vince il primo set contro una romana fallosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. A-40 Servizio vincente! 40-40 Scambio duro, la prima a sbagliare è la bergamasca che manda fuori ... oasport.it Grant-Pigato oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingDerby italiano agli Internazionali d'Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l'una che l'altra avrebbero ... oasport.it RT @federtennis: Agenda piena oggi Otto partite con il derby Pigato-Grant #IBI26 x.com Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook