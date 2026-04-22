LIVE Grant-Jacquemot 6-1 3-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | break dell’azzurra anche nel secondo set!

Al torneo WTA di Madrid, l'azzurra ha ottenuto un break anche nel secondo set, dopo aver vinto il primo con un punteggio di 6-1. Durante l'incontro, la giovane giocatrice francese ha commesso un errore in un punto decisivo, finendo in rete con una palla corta. La partita è ancora in corso e la diretta continua a seguire gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE 30-40 Varia tantissimo la giovane azzurra, finisce in rete la palla corta di Jacquemot. Palla break importantissima per Grant! 30-30 ROVESCIO VINCENTE! Colpo lungolinea lontana dal campo meraviglioso di Grant! 30-15 Accelera sul lungolinea di rovescio l’azzurra, Jacquemot manda in rete la difesa. 30-0 Tira la risposta di dritto Grant, ma trova solo la rete. Seconda palla. 15-0 Schiaffo al volo vincente della francese, colpo non facile per lei. 4-2 GAME GRANT! Bravissima Tyra che chiude il servizio con un altro dritto vincente! Seconda palla. A-40 Prima vincente! 40-40 Jacquemot riesce ad essere offensiva, non supera la rete la difesa estrema di Grant.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Jacquemot 6-1 3-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra anche nel secondo set! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot 6-1 1-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Jeanjean vince il primo set, manca poco per l’azzurra Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Live Elsa Jacquemot - Tyra Grant - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/04/2026; Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; WTA Madrid 2026, Tyra Grant-Jacquemot: orario, dove vederla in TV e streaming. LIVE Grant-Jacquemot 6-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: dominio totale della classe 2008! É suo il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Tyra Grant ed Elsa Jacquemot, valido per il primo turno ... oasport.it La Caja Magica si colora di azzurro Cocciaretto vs Parks e Grant vs Jacquemot sono in diretta in chiaro su SuperTennis facebook